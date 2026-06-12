Brand in Umspannwerk: Nach Stromausfall in Reutlingen – Ermittler werten Videoaufnahmen aus

Nach dem Feuer in einem Umspannwerk in Reutlingen analysiert das Landeskriminalamt umfangreiche Videoaufnahmen aus dem Umfeld des Tatorts.
Auf der Suche nach den Tätern, die das Reutlinger Stromnetz mit einem Feuer lahmgelegt haben, wertet das Landeskriminalamt in Stuttgart umfangreiche Videoaufnahmen aus. Rund um den Tatort am Umspannwerk hätten einige Betriebe Sicherheitskameras, sagte ein LKA-Sprecher. „Videoaufzeichnungen aus dem Umfeld des Tatorts wurden und werden erhoben und aktuell ausgewertet“. Es handele sich um gigantische Datenmengen.