8 Weitere Aufnahmen der Löscharbeiten.

In einem Wohngebiet in Tamm brennt in der Nacht ein Elektroauto. Jeder Löschversuch kommt zu spät. Verletzt wird niemand.









Ein Elektroauto ist am frühen Freitagmorgen in Tamm (Kreis Ludwigsburg) vollständig ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, waren gegen 3.30 Uhr in einem Autohaus im Wohngebiet Tamm-Hohenstange mehrere, explosionsartige Geräusche zuhören. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das E-Auto auf dem Hof des Autohauses bereits in Vollbrand.

Trotz sofortiger Maßnahmen der Feuerwehr aus Tamm und Asperg brannte das Fahrzeug komplett aus. Weitere Fahrzeuge oder das Autohaus selbst wurden nicht beschädigt, eine Gefahr für angrenzende Wohngebäude bestand laut Polizei nicht. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Brand kam und wie hoch der Schaden ist. Auch um welches Automodell es sich handelt, wird ermittelt.