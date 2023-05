1 Die Feuerwehr Stuttgart hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Foto: IMAGO/KS-Images.de/IMAGO/Karsten Schmalz

In Stuttgart bricht am Sonntagvormittag in einer Wohnung an der Libanonstraße ein Feuer aus. Dabei werden zwei Bewohnerinnen im Alter von 20 Jahre verletzt.









Aus bislang unbekannter Ursache ist am Sonntagvormittag in einer Wohnung an der Libanonstraße in Stuttgart-Ost ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei wählten Zeugen gegen 10 Uhr den Notruf, nachdem sie den Brand in der Wohnung im Obergeschoss des Mehrfamilienhauses bemerkt hatten.