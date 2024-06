Lagerhalle in Brand – Feuerwehr kündigt Entwarnung an

8 In Zuffenhausen brennt eine Lagerhalle. Foto: /Karsten Schmalz

Am Donnerstagmorgen gerät eine Lagerhalle in Stuttgart-Zuffenhausen in Brand. Die entstandene Rauchsäule ist weit sichtbar. Die Feuerwehr ist noch mit den Löscharbeiten beschäftigt.











In der Gottfried-Keller-Straße in Stuttgart-Zuffenhausen ist es am Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr zu einem Brand in einer Lagerhalle gekommen. Wie die Feuerwehr am Vormittag mitteilte, sei der Brand inzwischen weitestgehend unter Kontrolle. „Die Bevölkerungswarnung kann in Kürze zurückgenommen werden“, sagte Feuerwehr-Sprecher Sebastian Anand.