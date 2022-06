Brand in Stuttgart-West

1 Die Feuerwehr rückte am Mittwochabend zu einem Brand an der Rötestraße aus. (Symbolfoto) Foto: picture alliance / dpa /Britta Pedersen

Zeugen bemerken in einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart-West eine starke Rauchentwicklung aus einer der Wohnungen. Es entsteht ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro.















Am Mittwochabend ist gegen 19.20 Uhr in einem Haus an der Rötestraße ein Feuer ausgebrochen. Zeugen verständigten die Rettungskräfte, nachdem sie bemerkt hatte, dass aus einer Wohnung im 3. Stock viel Rauch drang.

Die Wohnung brannte komplett aus. Der Brand war von der Feuerwehr gegen 19.40 Uhr gelöscht. Es entstand ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro, Verletzte gab es nicht. Während der Löscharbeiten wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet, größere Verkehrsbehinderungen blieben aus.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache übernommen.