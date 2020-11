5 Rauchwolken über Stuttgart: In der Liststraße brennt ein mehrgeschossiges Wohnhaus. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Im Stuttgarter Süden brennt ein mehrgeschossiges Wohnhaus. Die Feuerwehr ist mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und bringt Bewohner durch den Einsatz von Drehleitern in Sicherheit.

Stuttgart - Die Feuerwehr ist in Stuttgart-Süd mit rund 50 Einsatzkräfte vor Ort, um einen Brand in einem mehrgeschossiges Wohnhaus zu löschen. Wie die Integrierte Leitstelle mitteilte, brach das Feuer am Samstagmorgen in einem Gebäude in der Liststraße aus.

Feuerwehr rettet Bewohner mit Drehleitern

Das Feuer habe auf weitere Geschosse des Hauses übergriffen. Die Feuerwehr hat laut Aussagen der Polizei neun Menschen über Drehleitern aus dem Gebäude gerettet. Insgesamt seien 30 Menschen aus dem Wohnhaus gebracht worden. Ein Mann kam wegen des Verdachts einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Im Bereich Böheimstraße/Liststraße ist mit einem erhöhten Aufkommen an Rettungs- und Einsatzfahrzeugen zu rechnen. Der Einsatz begann um 7.31 Uhr, die Dauer des Einsatzes ist noch offen. Der Brand sei noch nicht vollständig gelöscht, so ein Polizeisprecher. Weitere Informationen folgen.

