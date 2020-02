4 Zahlreiche Einsatzkräfte waren am Samstagmorgen in Stuttgart im Einsatz. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Am frühen Samstagmorgen bricht in einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart-Mitte ein Feuer aus. Die Feuerwehr ist mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Der Schaden ist enorm.

Stuttgart - Große Aufregung am Samstagmorgen an der Wächterstraße in Stuttgart-Mitte: Dort brach nach Angaben der Polizei aus bislang unbekannten Gründen ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus aus. Ein Hausbewohner bemerkte gegen 7.35 Uhr eine Rauchentwicklung im Untergeschoss und rief in der Folge die Feuerwehr, die das Feuer in den Kellerabteilen schnell lösche konnte.

Die Bewohner des Hauses wurden währenddessen in Sicherheit gebracht – Verletzte gab es keine. Aufgrund des Einsatzes kam es in diesem Bereich zu Verkehrsbehinderungen. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf zirka 100.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache sind derweil in vollem Gange.

