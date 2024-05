Dachgeschoss steht in Flammen – Feuerwehr mit Großaufgebot vor Ort

Brand in Stuttgart-Süd

5 Rauch steigt aus dem brennenden Haus in der Leonberger Straße aus. Foto: 7aktuell.de

Am frühen Freitagmorgen brennt ein Haus in Stuttgart-Süd. Die Feuerwehr ist bis tief in die Nacht mit Löscharbeiten beschäftigt. Verletzt wird niemand.











Link kopiert



In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat es in Stuttgart-Süd einen Hausbrand gegeben. Dabei wurde niemand verletzt. Wie die Feuerwehr mitteilt, wurde gegen 1.30 Uhr bei der Integrierte Leitstelle Stuttgart ein Wohnungsbrand in der Leonberger Straße gemeldet. Die Feuerwehr eilte daraufhin zum Einsatzort.