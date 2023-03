1 Der Mann schnappte sich ein Feuerlöscher und startete mit der Brandbekämpfung. Foto:

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort: Ein 35 Jahre alter Mann ist am Dienstag gegen 13 Uhr in der Innenstadt in der Charlottenstraße unterwegs, als er auf einem Balkon ein brennendes Sofa entdeckt. Auch andere Passanten werden auf die starke Rauchentwicklung aufmerksam, insgesamt gehen mehr als 20 Notrufe ein. Der 35-Jährige belässt es jedoch nicht dabei.

Feuerwehr lobt Ersthelfer

Um die Anwohner auf das Feuer aufmerksam zu machen, klingelt er bei den Bewohnern, die das Gebäude daraufhin unverletzt verlassen können. Anschließend geht er in das Wohnhaus hinein, schnappt sich einen Feuerlöscher und macht sich in Richtung Balkon auf. „Dort hat er ganze Arbeit geleistet und uns den Einsatz deutlich erleichtert“, sagt Daniel Anand, Sprecher der Branddirektion Stuttgart.

Wenig später übernahm die Feuerwehr für den „sehr engagierten Ersthelfer“, so Anand. Von einer Drehleiter aus wurde der Brand, dessen Ursache noch unklar ist, schließlich gelöscht. Gegen 13.30 Uhr hieß es „Feuer aus“, bis 14.15 Uhr wurde das Gebäude entlüftet. Laut Polizei beträgt der Schaden nach ersten Schätzungen rund 20 000 Euro.