Während des Einsatzes der Feuerwehr musste die Straße gesperrt werden.

Bei einem Brand in Stuttgart-Ost ist am Samstagabend ein hoher Schaden entstanden, verletzt wurde niemand. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Neckarstraße voll gesperrt werden.















Stuttgart-Ost - In einem Gebäude in der Neckarstraße im Stuttgarter Osten ist es am Samstagabend zu einem Brand gekommen, bei dem Schaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro entstand.

Wie die Polizei meldet, machte ein Zeuge eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers 5 Ostendstraße gegen 23.30 Uhr auf das Feuer aufmerksam. Die Polizei brachte die Bewohner des Gebäudes in Sicherheit, noch bevor die Feuerwehr eintraf. Für die Löscharbeiten wurde die Neckarstraße beidseitig für den Straßen- und Schienenverkehr gesperrt. Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt.

Brandursache war vermutlich ein technischer Defekt an einem Kühlschrank in der Küche eines Restaurants, das sich im Erdgeschoss des Gebäudes befindet.