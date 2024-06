5 Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald

Eine Gaststätte in Stuttgart-Möhringen steht am Montagmorgen in Flammen. Die Brandursache ist unklar. Was bislang über den Brand bekannt ist.











Eine Gaststätte in Stuttgart-Möhringen steht aus noch ungeklärter Ursache in Flammen. Wie die Feuerwehr am Montagmorgen mitteilte, geriet das Lokal im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in den frühen Morgenstunden in Brand.