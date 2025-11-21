Brand in Stuttgart-Hedelfingen: „Ihr müsst raus!“ – Nachbarin berichtet von Explosion vor dem Feuer

In Stuttgart-Hedelfingen brennt am Freitag ein Haus. Die Feuerwehr berichtet von Knallgeräuschen. Eine Nachbarin rätselt über nächtliche Aktivitäten des Betroffenen in seinem Garten.
Als Marlene Felger-Rüf am Freitagmorgen aus ihrem Küchenfenster schaut, sieht sie plötzlich Rauch aufsteigen auf dem Grundstück direkt gegenüber auf der anderen Straßenseite. „Und dann gab es einen Knall, da ist bestimmt was explodiert“, sagt die 73-Jährige. Es ist kurz nach 9 Uhr, ein Anwohner der angrenzenden Kreßbronner Straße im Stuttgarter Stadtteil Hedelfingen frühstückt gerade, ein Schichtarbeiter schläft noch. Sein Sohn filmt den Brand.