1 In Stuttgart-Feuerbach hat es am Mittwoch gebrannt. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner

In Stuttgart-Feuerbach hat es am Mittwochabend gebrannt. Der 65-jährige Bewohner konnte sich noch rechtzeitig retten. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.









Am Mittwochabend ist in Stuttgart-Feuerbach in einem Haus ein Brand ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei wählte gegen 17.50 Uhr ein Zeuge den Notruf, der das Feuer im Gebäude an der Grünewaldstraße bemerkte. Als die Feuerwehr am Brandort ankam, schlugen bereits Flammen aus dem Dach.