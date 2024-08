6 In Stuttgart-Hedelfingen hat es am Freitagabend gebrannt. Foto: Andreas Rosar /Fotoagentur Stuttgart

In Stuttgart-Hedelfingen bricht am Freitagabend in einem Haus ein Feuer aus. Die Feuerwehr rückt mit zahlreichen Kräften aus. Offenbar gibt es keine Verletzten.











In einem Mehrfamilienhaus an der Ruiter Straße in Stuttgart-Hedelfingen ist am Abend ein Brand ausgebrochen. Nach ersten Informationen der Polizei wurde das Feuer gegen 18.05 Uhr gemeldet – verletzt wurde ersten Erkenntnissen nach niemand.