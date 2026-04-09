Brand in Stuttgart-Feuerbach: Mülleimer brennt – Feuerwehr in Gemeinschaftsunterkunft im Einsatz

1 Die Feuerwehr war im Einsatz (Symbolbild). Foto: Sven Hoppe/dpa

Am Donnerstagabend rückt die Feuerwehr zu einer Gemeinschaftsunterkunft in Stuttgart-Feuerbach aus. Dort ist ein Mülleimer in Brand geraten.











Link kopiert



In einer Gemeinschaftsunterkunft in der Siemensstraße in Stuttgart-Feuerbach ist am Donnerstagabend ein Mülleimer in Brand geraten, rund 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilt, wurden die Einsatzkräfte kurz vor 19 Uhr alarmiert. Als die Feuerwehrleute eintrafen, war ein Teil des Gebäudes bereits verraucht, sodass weitere Einsatzkräfte hinzugezogen wurden.