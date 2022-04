4 Ein Vereinsheim in Stuttgart Bad Cannstatt hat Feuer gefangen. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner/7aktuell.de | Andreas Werner

Meterhoch schlagen die Flammen aus dem Vereinsheim: Auf einer Kleingartenanlage in Bad Cannstatt ist am Mittwochnachmittag ein Brand ausgebrochen. Was bislang bekannt ist.















In einem Vereinsheim im Stuttgarter Stadtbezirk Bad Cannstatt ist am Mittwochnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude in einer Kleingartenanlage im Sigmund-Lindauer-Weg stand in Vollbrand, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Meterhohe Flammen und eine Rauchwolke stiegen in die Höhe.

Verletzte gab es ersten Erkenntnissen der Polizeisprecherin zufolge nicht. Zahlreiche Kräfte der Feuerwehr kämpften am Nachmittag gegen das Feuer an. Nähere Hintergründe zur Ursache und zum Brandgeschehen konnte die Polizei zunächst nicht machen. Die Löscharbeiten dauerten bis in den Abend an.