1 Die Feuerwehr rettete zwei Bewohner über eine Drehleiter. Foto: Blaulichtzentrale.de / Alexander Hald

In der Nacht zum Mittwoch bricht in einem Hochhaus in Bad Cannstatt ein Feuer aus. Die Feuerwehr rettet zwei Bewohner mit einer Drehleiter, mehrere Menschen werden verletzt.











In einem Hochhaus in Stuttgart-Bad Cannstatt ist in der Nacht zum Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte brachten laut Polizei mindestens 35 Bewohner in Sicherheit.