1 Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle (Symbolbild). Foto: IMAGO/KS-Images.de/IMAGO/Karsten Schmalz

Die Feuerwehr muss am Samstagnachmittag zu einem Wohnungsbrand in den Stuttgarter Westen ausrücken. Der Akku eines E-Bikes hatte Feuer gefangen.















Link kopiert

In einer Wohnung an der Johannesstraße im Stuttgarter Westen ist am Samstagnachmittag aus bislang unbekannter Ursache der Akku eines E-Bikes in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei entstand dabei ein Schaden in Höhe von rund 7000 Euro. Durch das Feuer, das gegen 14 Uhr im Zimmer einer 47-jährigen Frau ausbrach, gerieten auch das Stromkabel einer Stehlampe und der Boden der Wohnung in Brand.

Die Feuerwehr hatte die Flammen jedoch schnell unter Kontrolle und konnte so Schlimmeres verhindern. Ein 82-jähriger Bewohner musste mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden.