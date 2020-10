1 Bei dem Brand kam eine 71-Jährige ums Leben. Foto: SDMG/Gress

Eine 71-Jährige ist am Samstagmorgen bei einem Brand in einem Einfamilienhauses in Sternenfels an einer Rauchgasvergiftung gestorben.

Sternenfels - Bei einem Zimmerbrand in einem Einfamilienhauses in Sternenfels (Enzkreis) ist die 71 Jahre alte Bewohnerin gestorben.

Das Feuer war am Morgen aus zunächst ungeklärter Ursache ausgebrochen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Frau sei nach ersten Untersuchungen an einer Rauchgasvergiftung gestorben. Die Feuerwehr hatte eine erhebliche Rauchentwicklung, aber keine offenen Flammen mehr festgestellt.

Den Sachschaden schätze die Polizei auf rund 100 000 Euro. Das Haus wurde durch den Brand unbewohnbar. Hinweise auf Brandstiftung gab es nicht.