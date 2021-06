Feuer in Mehrfamilienhaus – Anwohner schwebt in Lebensgefahr

Brand in Steinheim an der Murr

6 Die Feuerwehr war mit 46 Einsatzkräften vor Ort. Foto: SDMG/Hemmann

In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Steinheim an der Murr (Kreis Ludwigsburg) ist am Dienstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Ein Hausbewohner schwebt in Lebensgefahr.

Steinheim an der Murr - In Steinheim an der Murr (Kreis Ludwigsburg) ist am Dienstagnachmittag gegen 14.10 Uhr in der Wohnung eines 56-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus in der Alten Kleinbottwarer Straße ein Feuer ausgebrochen.

Wie die Polizei mitteilte, bemerkten Zeugen, dass dichter Rauch aus der Wohnung drang und alarmierten die Rettungskräfte. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen und barg den 56-Jährigen aus der stark verrauchten Wohnung. Er hatte sich eine schwere Rauchgasvergiftung zugezogen, musste reanimiert werden und wurde anschließend in lebensbedrohlichem Zustand in ein Krankenhaus gebracht. Ein weiterer Hausbewohner wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.

Die Staffordshire-Hündin des 56-Jährigen wies ebenfalls Anzeichen einer Rauchgasvergiftung auf und wurde in eine Tierklinik gefahren. Die anderen Anwohner blieben unverletzt. Die Brandursache ist noch unklar, die Kriminalpolizei Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei schätzt den Schaden auf 60.000 Euro.