6 Im Calwer Carrée ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Foto: SDMG/SDMG / Dettenmeyer

Schreckmoment für Kunden des Calwer Carrées in Sindelfingen: Am Abend bricht in dem Einkaufscenter ein Feuer aus. Alle Menschen müssen in Sicherheit gebracht werden. Die Hintergründe.















Wegen eines Feuers in einem „Tedi“-Markt ist das Calwer Carrée in Sindelfingen (Kreis Böblingen) evakuiert worden. Aus Sicherheitsgründen mussten alle Menschen das Einkaufscenter am Montagabend gegen 17.30 Uhr verlassen, wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage mitteilte. Verletzte gab es ersten Erkenntnissen zufolge nicht.

Das Feuer ist aus noch unbekannten Gründen ausgebrochen – der Rauch hat sich daraufhin im gesamten Gebäude ausgebreitet. Noch bevor die Einsatzkräfte eintrafen, sei der kleinere Brand durch die Sprinkleranlage gelöscht worden, teilte der Polizeisprecher weiter mit.

Die Feuerwehr habe das Gebäude belüftet und das Wasser abgepumpt. Der Schaden, den Rauch und Wasser angerichtet haben, beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 50 000 Euro. Noch unklar war, ob durch den Rauch auch Lebensmittel eines benachbarten Kauflands in der Nähe Schaden genommen haben. In dem Fall würde sich die Schadenssumme weiter erhöhen, sagte der Sprecher der Polizei.