Dachstuhl steht in Flammen

Brand in Sindelfingen

5 Warum der Dachstuhl Feuer gefangen hat, ist noch nicht bekannt. Foto: SDMG/Dettenmeyer

Am Donnerstagabend rückte die Feuerwehr Sindelfingen zu einem Brand in Sindelfingen aus. Der Dachstuhl eines Wohnhauses stand in Flammen. Der Grund für das Feuer ist noch nicht bekannt.















Am Donnerstag gegen 19.45 Uhr ist die Feuerwehr Sindelfingen zu einem Einsatz ausgerückt, nachdem der Dachstuhl eines Wohnhauses in der Wolfstraße in Sindelfingen (Kreis Böblingen) Feuer gefangen hatte.

Die Höhe des Sachschadens liegt laut Polizeibericht im fünfstelligen Bereich. Die Bewohner retteten sich aus dem Gebäude noch bevor Rettungskräfte eintrafen. Niemand wurde bei dem Brand verletzt. Das Wohngebäude ist derzeit nicht bewohnbar, die Bewohner kamen für die Nacht bei Bekannten unter. Die Brandursache ist nach Angaben der Polizei bislang unbekannt. Ermittlungen hierzu dauern an.