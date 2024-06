Brand in Seniorenheim in Stuttgart-West

7 Die Feuerwehr brachten die zwölf eingeschlossenen Personen ins Freie. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat/7aktuell.de | Simon Adomat

In einem Seniorenheim in Stuttgart-West bricht am Samstag ein Brand aus. Die Feuerwehr eilt zum Brandort. Den Einsatzkräften bietet sich ein dramatisches Bild: Zwölf Personen sind vom Rauch eingeschlossen, vier Personen werden bei dem Feuer verletzt.











Die Feuerwehr ist am Samstagabend zum Brand im zweiten Stock eines Seniorenheims in die Klugestraße nach Stuttgart-West ausgerückt und musste zwölf vom Brandrauch eingeschlossene Personen aus dem Gebäude retten, vier Personen wurden verletzt, darunter die 68-jährige Bewohnerin des Zimmers, in dem der Brand ausbrach.