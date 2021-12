1 Die Feuerwehr war am Montagabend in Schwieberdingen im Einsatz. Foto: picture alliance / dpa/Patrick Seeger

Schwieberdingen - Auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Schwieberdingen (Kreis Ludwigsburg) ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, war gegen 18.15 Uhr im ersten Stock ein Malervlies in Flammen aufgegangen, dabei gerieten auch hölzerne Teile am Balkon in Brand. Zudem wurde noch Mobiliar auf dem darunterliegenden Balkon beschädigt. Ein Feuerwehrmann, der zufällig vorbeikam, reagiert geistesgegenwärtig, kletterte auf den Balkon und begann den Brand zu löschen. Lange dauerte es nicht, ehe 28 seiner Kollegen der Feuerwehr Schwieberdingen da waren und halfen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3500 Euro, Personen wurden nicht verletzt.

Die Polizei schließt nicht aus, dass der Brand durch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern entstanden sein könnte. Ein Zeuge hatte kurz zuvor Böllergeräusche gehört und zwei Jugendliche bemerkt, die in Richtung Ortsmitte wegrannten.