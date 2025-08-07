Brand in Schwetzingen: Feuerwehr rettet 21 Menschen aus Mehrfamilienhaus

In Schwetzingen beginnt es in einem Keller zu brennen. Die Feuerwehr rückt an und muss 21 Menschen aus dem Haus retten.

Wegen eines Kellerbrandes hat die Feuerwehr 21 Menschen aus einem Mehrfamilienhaus in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) geholt. Zwölf Menschen erlitten leichte Rauchvergiftungen, wie ein Polizeisprecher sagte. Sie seien vor Ort vom Rettungsdienst versorgt worden. Ob weitere Menschen das Haus selbstständig verließen, sei nicht bekannt. Die Feuerwehr habe alle Wohnungen durchsucht.

Die Einsatzkräfte löschten das Feuer am Mittwochabend den Angaben zufolge zwar rasch, dennoch kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Zwei Wohnungen des fünfstöckigen Mehrfamilienhauses waren zunächst nicht mehr bewohnbar. Die betroffenen Bewohner kamen laut Polizei bei Verwandten oder Freunden unter.

Der Schaden wird den Angaben zufolge nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Euro beziffert. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten zunächst an.