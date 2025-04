Brand in Schorndorf-Haubersbronn

Nach einem Brand auf einem Balkon in Schorndorf-Haubersbronn ist eine Wohnung vorerst unbewohnbar. Die Polizei hat erste Vermutungen zur Ursache des Feuers.











Auf dem Balkon einer Wohnung in der Schelmwasenstraße in Schorndorf-Haubersbronn (Rems-Murr-Kreis) ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Bei dem Brand wurde ein Bewohner leicht verletzt. Laut der Polizei entstand ein Schaden von ungefähr 20 000 Euro.