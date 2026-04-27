Brand in Schönbühlhof: „Der Rückhalt war enorm“ – Feuerwehr löscht nach 19 Jahren erstmals Großbrand

Es war der erste Großbrand nach fast zwei Jahrzehnten – aber die kleine Feuerwehr von Hardt- und Schönbühlhof (Kreis Ludwigsburg) hat sich bewährt.
Im kleinen Weiler Hardt- und Schönbühlhof, in dem gerade einmal 320 Einwohner leben, ist die Feuerwehr am vergangenen Samstag an ihre Grenzen geführt worden. Gegen 18.20 Uhr ging der Notruf ein: Eine Scheune stand in Flammen. Was folgte, war der erste Großbrand seit 19 Jahren – und eine Bewährungsprobe für die Einsatzkräfte und die Dorfgemeinschaft gleichermaßen.