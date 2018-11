Brand in Sachsenheim Feuerwehr bekämpft Flammen eines Dachstuhlbrandes

Von red/pho 04. November 2018 - 14:23 Uhr

Eine Wohnung an der Bahnhofstraße gerät am Sonntagmittag in Brand. Das Haus wird evakuiert. In dem Gebäude leben auch vier Flüchtlinge. Die Polizei schließt Brandstiftung als Ursache aus.





11 Bilder ansehen

Sachsenheim - Ein Dachstuhl eines Hauses in Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg) ist am Sonntag in Brand geraten, so dass die Feuerwehr ausrücken musste. Nach Angaben der Polizei ging der Notrug gegen 12.15 Uhr ein. Als die Feuerwehr eintraf, stand der Dachstuhl bereits in Flammen. Das Haus wurde evakuiert, verletzt wurde niemand. In dem Haus, in dem auch vier Flüchtlinge in Anschlussunterbringung leben, ist nun nicht mehr bewohnbar. Für eine Ersatzunterbringung werde gesorgt, sagte ein Sprecher der Polizei in Ludwigsburg. Brandstiftung als Brandursache könne man ausschließen. Es gebe „deutliche Hinweise auf einen technischen Defekt“, beispielsweise einen Kurzschluss, sagte der Polizeisprecher. Angaben zum geschätzten Schaden konnte die Polizei am Sonntagnachmittag noch nicht machen. Wegen der Brandbekämpfung sind die Bahnhofstraße und die Sersheimer Strßae derzeit gesperrt.

Mehr zum Thema