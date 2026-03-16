Brand in Pleidelsheim: Sein siebter Sinn hat ihm das Leben gerettet

Ein Mann aus Pleidelsheim (Kreis Ludwigsburg) wachte in der Brandnacht plötzlich auf und rettete sich und seine Freundin aus dem brennenden Gasthaus Ochsen.
Warum er in jener Nacht kurz nach 3.30 Uhr wach wurde? „Mein siebter Sinn wahrscheinlich“, sagt ein Mann aus Pleidelsheim. Er steht wenige Tage nach dem verheerenden Brand in der Ortsmitte vor dem Hotel am Schillerplatz, wo er jetzt gerade wohnt. Bis zu jener Nacht lebte er im Obergeschoss des ehemaligen Gasthauses Ochsen in einer Drei-Zimmer-Wohnung.