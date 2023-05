1 Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Pleul

Ein Mann kommt am Mittwoch bei einem Brand in der Notaufnahme einer Pforzheimer Klinik ums Leben. Der Mann war an ein Bett fixiert. Ein Anwalt hat nun Strafanzeige gegen Unbekannt wegen des Verdachts des Mordes gestellt.









Der Tod eines ans Bett fixierten Mannes nach dem Brand in einer Pforzheimer Klinik-Notaufnahme wirft viele Fragen auf. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagte am Donnerstag ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Ungeklärt ist noch immer, wie es zu dem Feuer am späten Dienstagabend kam, an was der Mann starb und warum er nicht rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden konnte. Unterdessen hat ein Anwalt Strafanzeige gegen Unbekannt wegen des Verdachts des Mordes gestellt.