In Niederbayern steht ein Gasthaus in Brand. Nach derzeitigem Stand sind die Feuerwehrleute noch mit dem Löschen beschäftigt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Möglicherweise könnten die Flammen auf ein weiteres Gebäude der Gaststätte in Passau übergreifen. Der Brand sei wohl am frühen Morgen in einem Vollheizkraftwerk ausgebrochen. Verletzte seien bislang keine bekannt.