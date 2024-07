Brand in Ostfildern

1 Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Brandstiftung. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa/Philipp von Ditfurth

In Ostfildern rückte die Feuerwehr am Dienstag zu einem Fahrzeugbrand aus. Verletzt wurde niemand, die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung.











