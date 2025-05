1 Die Feuerwehr konnte die Flammen eindämmen. Foto: dpa

Am Donnerstag gerät in Oppenweiler eine Scheune in Brand. Die Feuerwehr rückt mit 28 Kräften aus – doch die Flammen zerstören das Gebäude vollständig.











Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Donnerstag gegen 20.10 Uhr eine kleinere Scheune in der Hauptstraße in Oppenweiler (Rems-Murr-Kreis) in Brand geraten. Das Feuer breitete sich laut Angabe der Polizei rasch aus und ließ die Scheune vollständig ausbrennen. Der entstandene Schaden wird auf rund 20 000 Euro geschätzt.