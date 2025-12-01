Brand in Oberriexingen: Asche setzt Mülltonne in Brand – Flammen greifen auf Haus über

1 Die Feuerwehr verhinderte die weitere Ausbreitung des Feuers (Symbolbild). Foto: Soeren Stache/dpa

Entsorgte Asche hat am Sonntag für einen Mülltonnen-Brand in Oberriexingen gesorgt. Der weitete sich allerdings schnell aus und sorgte schließlich für mehrere Tausend Euro Schaden.











Ein Anwohner der Großmoltenstraße in Oberriexingen hat am Sonntag wohl Asche in einer Mülltonne vor einem Haus entsorgt und damit einen Brand ausgelöst. Laut Polizei war das Feuer gegen 23.30 Uhr ausgebrochen und hatte von der Tonne aus rasch auf einen angrenzenden Kaminsims, Fensterläden sowie eine Dachschwelle übergegriffen.