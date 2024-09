Nachbargebäude in Flammen – Grundschule evakuiert

Brand in Niederbayern

1 Die Feuerwehr verhindert, dass der Brand auf die Grundschule übergreift. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

In Niederbayern beginnt eine Lagerhalle zu brennen. Eine Polizistin bringt Kinder aus der benachbarten Grundschule in Sicherheit. An der Lagerhalle entsteht ein enormer Sachschaden.











Link kopiert



Wegen des Brands einer Lagerhalle ist eine benachbarte Grundschule in Niederbayern geräumt worden. Die am frühen Nachmittag noch anwesenden Schulkinder seien von einer Polizistin aus dem Gebäude in Geiersthal (Landkreis Regen) begleitet worden, teilte die Polizei mit.