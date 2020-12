Brand in New York

1 Die Middle Collegiate Church im East Village von New York ist ausgebrannt. Foto: AP

Eine historische Kirche ist bei einem Brand in New York zerstört worden. Das Feuer war von einem benachbarten Gebäude übergesprungen.

New York - Eine historische Kirche New Yorks ist von einem Großbrand zerstört worden. Die Middle Collegiate Church im East Village brannte aus, nachdem am Samstag gegen 5 Uhr (Ortszeit) Flammen von einem leerstehenden fünfstöckigen Nachbargebäude auf sie übergesprungen waren. „Wir sind erschüttert“ sagte Pastorin Jacqueline Lewis. „Wir sind ausgebrannt, so wie unser Haus ausgebrannt ist; unsere Herzen sind zerbrochen, so wie unsere Türen zerbrochen sind.“

Die Stadtverordnete Carlina Rivera twitterte, dass es keine Verletzten gegeben habe.

Die Kirche wurde 1892 erbaut. Sie gehörte zu den Collegiate Churches of New York, eine Gemeinde, deren Geschichte bis zu niederländischen Siedlern im frühen 17. Jahrhundert zurückreicht. Informationen auf der Webseite der Kirche zufolge läutete die Glocke im Glockenturm 1776 die Geburtsstunde der USA ein und wurde seitdem bei der Amtseinführung und dem Tod amerikanischer Präsidenten sowie Gedenkfeiern wie denen zum Jahrestag der Anschläge vom 11. September 2001 geläutet.

Lewis sagte, sie glaube,dass die Glocke das Feuer überstanden habe. Sicher seie sie aber am Samstag noch nicht gewesen.