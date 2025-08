Brand in Neuenburg am Rhein

1 In einem Schlachtbetrieb im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald ist ein Feuer ausgebrochen. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Roland Mühlanger/IMAGO/Bildagentur Muehlanger

In einem Schlachthof im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald bricht ein Feuer aus. Nicht nur am Gebäude entsteht ein hoher Schaden.











Bei einem Brand in einem Schlachtbetrieb in Neuenburg am Rhein (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) sind Fleisch- und Wurstwaren im Wert von 250.000 Euro zerstört worden. Zusätzlich entstand ein Schaden von 300.000 Euro am Gebäude, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde durch das Feuer am frühen Sonntagabend niemand.