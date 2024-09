Bei einem Brand am Freitag in Mundelsheim im Landkreis Ludwigsburg mussten sogar Spezialisten vom Landeskriminalamt anrücken.

Beim Brand eines Carports in Mundelsheim ist am Freitag gegen 11.40 Uhr ein Schaden von rund 30 000 Euro entstanden. Allem Anschein nach ist das Ganze dennoch letztendlich halbwegs glimpflich ausgegangen.

Gasflasche wird in Steinbruch unschädlich gemacht

Denn in dem Carport in der Sylvanerstraße waren nach Angaben der Polizei unter anderem Spraydosen und Gasflaschen gelagert, von denen eine aus Sicherheitsgründen von der Feuerwehr sogar in einen Steinbruch transportiert und dort von Entschärfern des Landeskriminalamts unschädlich gemacht wurde. Zudem konnten die Löschtrupps verhindern, dass die Flammen auf das direkt angrenzende Wohnhaus übergriffen. Lediglich die Fassade bekam etwas ab, wies Brandspuren auf. Verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Feuer kam, sei unklar, teilte die Polizei mit.