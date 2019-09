Die SpVgg Greuther Fürth im Porträt Das erwartet den VfB Stuttgart gegen das Kleeblatt

An diesem Samstag steigt ein württembergisch-fränkisches Duell in der zweiten Liga – was erwartet den VfB Stuttgart im Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth? Ein Überblick zum stark in die Saison gestarteten Gegner.