Brand in Mehrparteienhaus: Feuer in Asperg gelöscht – zwei Wohneinheiten unbewohnbar

Nach einem Brand unterhalb des Hohenaspergs (Kreis Ludwigsburg) ist der Einsatz der Feuerwehr abgeschlossen. Ein Übergreifen des Feuers auf den Dachstuhl wurde verhindert.
Das Feuer in einer Wohnung in der Schubartstraße in Asperg ist gelöscht. Nachdem die Feuerwehr den Brand bereits zuvor unter Kontrolle gebracht hatte, war der Löscheinsatz am Dienstag gegen 12.30 Uhr endgültig beendet. Der Großeinsatz dauert rund drei Stunden. Es gab keinen Personenschaden, der Schaden am Gebäude hält sich in Grenzen.