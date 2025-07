Brand in Mehrfamilienhaus

1 Die Feuerwehr musste mit einem Großaufgebot anrücken. Foto: Sven Hoppe/dpa

Dichter Rauch und vier Verletzte: Am Donnerstag gerät in Waiblingen-Hegnach ein Balkon in Brand. Gegen 13.50 Uhr breiten sich die Flammen auf eine zweite Wohnung aus.











In einem Mehrfamilienhaus im Narzissenweg in Waiblingen-Hegnach (Rems-Murr-Kreis) ist am Donnerstag gegen 13.50 Uhr ein Brand ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei entbrannte das Feuer auf dem Balkon einer Erdgeschosswohnung und breitete sich dann auf den darüberliegenden Balkon im ersten Obergeschoss aus.