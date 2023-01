1 Die Feuerwehr konnte das Fahrzeug nicht mehr retten. Foto: KS-Images.de/Andreas Rometsch

Der Mercedes einer 55-Jährigen ist am Montagmittag in Markgröningen vollständig ausgebrannt. Die Fahrerin wollte gegen 12.30 Uhr am Kreisverkehr von der Tammer in die Asperger Straße fahren, als plötzlich Flammen und Rauch aus dem Motorraum schlugen. Hierauf hielt die Frau sofort an und stieg aus ihrem Auto, das nur kurz darauf vollständig in Brand stand. Sie selbst blieb unverletzt.

Die Polizei muss den Verkehr regeln

Die Feuerwehr Markgröningen rückte mit 24 Einsatzkräften aus und bekämpfte den Brand, konnte den Mercedes aber nicht mehr retten. Während der Einsatzes und der sich anschließenden Reinigungs-und Instandsetzungsmaßnahmen der Straße musste der Verkehr für gut zweieinhalb Stunden von der Polizei geregelt werden. Brandursache dürfte ein technischer Defekt gewesen sein. Der Schaden wird auf etwa 3500 Euro geschätzt.