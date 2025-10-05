Brand in Markgröningen: Feuer zerstört Einfamilienhaus

Am frühen Morgen ist ein Einfamilienhaus in Markgröningen in Flammen aufgegangen. Auch ein Nachbargebäude wurde beschädigt.











Schock am frühen Morgen für die Bewohner eines Einfamilienhauses im Markgröninger Veilchenweg: Das Haus stand in Flammen. Wie ein Polizeisprecher mitteilt, wurden die Einsatzkräfte gegen sechs Uhr von den Bewohnern informiert, die das Gebäude unverletzt verlassen konnten. Auch ein Nachbargebäude, in dem sich zu dem Zeitpunkt niemand aufhielt, sei in Mitleidenschaft gezogen worden, so der Sprecher. Deshalb belaufe sich der geschätzte Schaden entgegen einer ursprünglich deutlich niedrigeren Annahme auf etwa 500.000 Euro. Das Haus, in dem der Brand ausgebrochen ist, sei nicht mehr bewohnbar. Erst um kurz vor neun Uhr habe das Feuer unter Kontrolle gebracht werden können. Aktuell sind Feuerwehr und Polizei noch vor Ort. Die Brandursache ist nach wie vor unbekannt.