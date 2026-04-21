Brand in Mannheim: Feuer bricht in Shishabar aus – Flammen greifen auf Wohnungen über

In einer Shishabar in der Innenstadt von Mannheim bricht ein Feuer aus. Die Flammen schlagen an der Hausfassade empor. Über dem Geschäft befinden sich mehrere Wohnungen.

Nach dem Ausbruch eines Feuers in einer Shishabar am frühen Morgen in der Mannheimer Innenstadt hat sich der Brand auf mehrere darüberliegende Stockwerke ausgebreitet. Zwei Menschen aus dem Gebäude erlitten leichte Verletzungen, wie ein Polizeisprecher sagte. Sanitäter brachten sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Zehn weitere Bewohner retteten die Einsatzkräfte aus dem Wohn- und Geschäftshaus in der Nähe des Marktplatzes, sie blieben unverletzt.

Viele Notrufe Zuvor waren am frühen Morgen viele Notrufe bei der Feuerwehr eingegangen. Die Einsatzkräfte brachten die Flammen inzwischen unter Kontrolle. Mittlerweile sei die Kriminalpolizei in dem Gebäude zugange, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Sobald die Beamten ihre ersten Ermittlungen abgeschlossen hätten, würden die Feuerwehrleute noch die letzten Glutnester löschen.

Feuerwehr rechnet mit hohem Schaden

Bereits als die Feuerwehrleute eintrafen, soll das Lokal im Erdgeschoss komplett in Flammen gestanden haben. Von dort griffen die Flammen auf die Fassade und die darüberliegenden Wohnungen über, wie der Einsatzleiter der Feuerwehr berichtete. Durch die große Hitze sollen unter anderem die Rollläden an den Fenstern geschmolzen sein.

Der Feuerwehrmann rechnet mit einem „hohen Schaden“. Die Flammen seien in die Wohnungen eingedrungen und hätten auch dort Schaden angerichtet. Das Haus ist den Angaben zufolge nicht mehr bewohnbar.

Rettungsdienst: Glück, dass nicht mehr passiert ist

Von Glück im Unglück, sprach der Einsatzleiter des Rettungsdienstes, Uwe Bader Gerade solche Brände seien immer besonders tückisch, da die Menschen in der Nacht im Bett liegen und schlafen. Man sei deshalb mit mehreren Einsatzkräften ausgerückt, um auf mehr Patienten vorbereitet zu sein. Insgesamt sollen 16 Menschen in dem Gebäude gemeldet gewesen sein.

Warum das Feuer ausbrach und wie hoch der Schaden ist, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Insgesamt waren über 70 Einsatzkräfte wegen des Brandes ausgerückt.