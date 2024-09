Brand in Magstadt: Großeinsatz wegen brennender Gefriertruhe

Brand in Magstadt

Am Morgen des Donnerstag, 19. September kam es zu einem Gebäudebrand im Ahornweg in Magstadt. Gegen 9.36 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, nachdem Anwohner eine starke Rauchentwicklung aus einem Wohngebäude beobachtet hatten. Sofort rückten die Einsatzkräfte mit starken Kräften an den Brandort aus. Umgehend wurde ein Löschangriff mittels Drehleitereinsatz eingeleitet, um die Flammen von oben zu bekämpfen und ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude zu verhindern.