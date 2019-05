1 Am Samstagnachmittag hatte die Feuerwehr einen Einsatz in einem Ludwigsburger Restaurant. Foto: dpa

In einem Restaurant in der Lindenstraße in Ludwigsburg entzündete sich am Samstagnachmittag vermutlich das Fett in einer Abzugsanlage. Ein Passant will das Feuer löschen – und wird dabei leicht verletzt.

Ludwigsburg - Es war vermutlich das Fett in ein Abzugsanlage, das am Samstagnachmittag einen Brand in einem Restaurant in der Lindenstraße in Ludwigsburg auslöste. Eine Person wurde dabei leicht verletzt, der Schaden beträgt rund 20.000 Euro.

Passant will helfen – und wird verletzt

Laut der Polizei führte das entzündete Fett gegen 13.30 Uhr zu einem Feuer in dem außen am Gebäude des Restaurants angebrachten Kamin. Die Feuerwehr Ludwigsburg, die mit 40 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen ausgerückt war, konnte den Brand rasch löschen.

Gäste und Mitarbeiter kamen nicht zu Schaden, allerdings wurde ein 32 Jahre alter Passant leicht verletzt: Er versuchte mit einem Feuerlöscher den Kaminbrand zu löschen, bevor die Floriansjünger eintrafen. Der Rettungsdienst brachte den jungen Mann in ein Krankenhaus.