1 Ein Küchenbrand hat in Ludwigsburg für Aufsehen gesorgt. Foto: SDMG/ / Hemmann

Ein Küchenbrand in einem Grillrestaurant in Ludwigsburg gerät beinahe außer Kontrolle. Die Feuerwehr muss ein Nachbargebäude evakuieren.

Ludwigsburg - In einem Grillrestaurant an der Solitudestraße in Ludwigsburg ist am Freitagabend ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr ist derzeit noch vor Ort im Einsatz. Wie die Polizei mitteilt, ist das Feuer in der Küche ausgebrochen.

Zunächst schienen die Flammen durch die Floriansjünger unter Kontrolle gebracht. Dann aber habe es beinahe einen Übergriff der Flammen auf ein Nachbargebäude gegeben, wie ein Polizeisprecher erklärte. Um eine Gefahr für Leib und Leben der Hausbewohner zu vermeiden, wurde das Gebäude von der Feuerwehr evakuiert. Laut Polizei wurden rund 20 Personen in Sicherheit gebracht. Niemand wurde verletzt.

Wie es genau zu dem Brand gekommen ist, ist nicht bekannt. Die Höhe des Sachschadens muss ebenfalls noch ermittelt werden (Stand: 21.49 Uhr). Wir halten Sie auf dem Laufenden.