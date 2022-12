Geparkter Opel steht in Flammen

Brand in Ludwigsburg

1 Ein Übergreifen der Flammen konnte verhindert werden. Foto: Feuerwehr Ludwigsburg

Die Feuerwehr ist in den Südwesten der Stadt gerufen worden. Dort stand der Motorraum eines geparkten Fahrzeugs in Brand.















Es ist wohl der Albtraum eines jeden Autofahrers: Das Fahrzeug steht plötzlich in Flammen. Das Eingreifen der Feuerwehr Ludwigsburg hat am Donnerstag aber noch Schlimmeres verhindern können. Sie war gegen 12.27 Uhr in den Südwesten der Stadt gerufen worden. Vor Ort stießen die Einsatzkräfte auf einen abgestellten Opel, dessen Motorraum lichterloh brannte. Die Feuerwehr öffnete die Motorhaube mit eigenem Werkzeug und schritt zur Tat. Durch das rasche Löschen der Flammen konnte ein Übergreifen auf den Rest des Fahrzeug sowie eine Hecke noch rechtzeitig verhindert werden.