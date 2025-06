Brand in Ludwigsburg: Feuerwehrmann bei Brand von Gästehaus verletzt

1 Die Feuerwehr hatte den Brand am späten Abend unter Kontrolle. Foto: dpa)

Im früheren Gästehaus des Internationalen Bundes in Ludwigsburg ist am Samstag ein Feuer ausgebrochen. Die Ursache ist noch unklar, eine Einsatzkraft wurde verletzt.











Bei einem Brand im leer stehenden früheren Gästehaus des Internationalen Bundes in Ludwigsburg-Eglosheim am Samstag ist ein Schaden von rund 300 000 Euro entstanden. Außerdem wurde entgegen erster Meldungen auch eine Person verletzt: ein Feuerwehrmann zog sich bei dem Einsatz Blessuren zog, zum Glück aber nur leichte, wie die Polizei am frühen Sonntagmorgen berichtete.