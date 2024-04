1 Bei der Polizei und der Rettungsleitstelle gingen viele Notrufe. Foto: Archiv (dpa)

In der Nacht auf Sonntag hat es in Ludwigsburg in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Die Bewohner flüchteten zu den Balkonen, wo sie per Drehleiter in Sicherheit gebracht wurden.











Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Ludwigsburger Brucknerstraße ist in der Nacht auf Sonntag zum Glück niemand verletzt worden, aber ein Schaden von rund 150 000 Euro entstanden. Außerdem sei das komplette Gebäude vorübergehend nicht bewohnbar, teilt die Polizei mit. Die 34 anwesenden Bewohner waren auf Balkone geflüchtet, von wo sie schließlich von der Feuerwehr via Drehleiter in Sicherheit gebracht wurden. Wer oder was das Feuer ausgelöst hat, ist noch unklar, erklärt die Polizei. Im Treppenhaus seien zwar „jede Menge Gegenstände festgestellt worden“, erklärt ein Sprecher des Präsidiums in Ludwigsburg. Dass diese aber ursächlich für den Brand gewesen sind, wie es in der Gerüchteküche hieß, könne er nicht bestätigen. Die Ermittlungen liefen, die Spurensicherung werde sich am Montag einen Eindruck vor Ort machen.